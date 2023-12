Tennis | Berrettini | “Sto bene | tornerò in campo in Australia”

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Matteoha parlato in occasione dei SuperAwards in corso a Milano: “Al 2024 chiedo di provare le emozioni che ho provato a Malaga e a Bologna durante la Coppa Davis. Mi era mancato. Tifare e sgolarmi per i miei compagni mi ha fatto, spero di continuare ad arrabbiarmi per un colpo sbagliato e di esaltarmi per un vincente“. L’attuale numero 92 ed ex numero 6 del ranking ATP ha abbracciato capitan Volandri al suo arrivo e ha fornito una data per il suo rientro: “Sto, sono carico. La Davis ha lasciato in tutti noi grande entusiasmo, è una vittoria che parte da lontano, da tutte le sconfitte che ci hanno fatto male. Io ora rientrerò con i tornei inma con il mio ranking attuale sarà tutto più complicato“. SportFace.