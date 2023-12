“Te lo devo confessare” Grande Fratello | un Varrese da ‘choc’ con Beatrice | che dichiarazione

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023), Massimilianoe lainattesa aLuzzi. Da tempo sappiamo ormai che i due attori, due tra i concorrenti più ‘forti’ all’interno della Casa, hanno iniziato il reality da acerrimi nemici. Nelle prime settimane sia per caratteri divergenti che vedute differenti non hanno mai legato e anzi non sono mancati gli scontri. Col tempo, però, hanno iniziato ad ‘annusarsi’ e la ‘ninna nanna’ cantata dall’attrice al collega ha sugellato la pace, o quantomeno la tregua tra i due. D’altra parte Massimilianolo aveva dichiarato: “Io ho sempre manifestato il desiderio di avvicinarmi a. Gli avevo confidato a Giuseppe che aspettavo quando ci sarebbe stato uno scatto. Dopo il confronto in studio ho visto ...