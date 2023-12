Taranto al centro dell’attenzione accademica | laureanda sceglie il tema dell’Ilva proponendo idee innovative per dare un aiuto concreto alla sua città

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Venturi cinquantenne, di origine tarantina, trasferitasi a Bologna per esigenze lavorative, dopo anni decide di attestare la sua pluridecennale esperienza nell’ambito del food e del beverage con una laurea triennale in giurista per le imprese e per la pubblica amministrazione, curriculum food, sport e wellness. Nel giorno per lei più importante decide di portare all’attenzione di tutti, la sua. Riesce nel suo intento graziesua tesi, il cui titolo è “L’incidenza delle esternalità negative da inquinamento ambientale sui tributi patrimoniali: il caso dell’Imu”. Per quanto possa smembrare, ad un occhio inesperto, un titolo poco pertinente con il, Lucia ci dimostra come effettivamente non sia così. Si è prefissa di individuare le incidenze delle esternalità negative ...