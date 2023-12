Tank a caccia dei leader di Hamas | morto un altro ostaggio israeliano

Leggi su iltempo

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L'esercitoha ufficializzato il via alle operazioni militari nel sud della Striscia di Gaza. Il primo obiettivo è Khan Younis, dove viene chiesto alla popolazione civile di lasciare alcune parti della città mentre isono in avanzamento. L'impatto degli attacchi "non sarà meno potente" di quello nel nord della Striscia e "non avrà risultati inferiori", ha avvertito il capo di stato maggiore dell'Idf, tenente generale Herzi Halevi. Le giornate del cessate il fuoco e dello scambio fra prigionieri israeliani e detenuti palestinesi sembrano lontane. La conferma che "al momento" non ci siano "negoziati ufficiali" in atto per una nuova tregua umanitaria è arrivata anche dal portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby. Il presidente, Benjamin Netanyahu, dal canto suo, ha spiegato che ...