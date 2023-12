(Di lunedì 4 dicembre 2023) Milano, 4 dic. (askanews) – “Gli Stati Uniti,all’, sono ladella nostra. Le relazioni transatlantiche sono fondamentali”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonioa margine dell’evento della AmCham “XVI Transatlantic Award Gala Dinner” dove è prevista la premiazione del ministro. Successivamente, nel suo intervento al Gala Dinner,è tornato sulle “relazioni transatlantiche” che “sono fondamentali; siamo convinti che queste relazioni rinforzate, che avremo l’onore di portare nel G7, sono garanzia di libertà, democrazia e difesa dei valori fondanti”. E ancora: “Ritengo che sia giusto continuare a lavorare, come stiamo facendo in questi momenti ...

Altre News in Rete:

Sì alla riforma payback, ma attenzione anche ai farmaci essenziali. Parla Cattani (Farmindustria)

Il tutto mentre altre realtà, come Cina e, viaggiano veloci... Quindi dalla politica arriva un ... con Schillaci, al Mimit, con Urso e al Mef con Giorgetti, ma anche i ministri, Fitto e ...

Tajani: Usa insieme a Europa stella polare politica estera Italia Il Domani d'Italia

Tecnologie, Antonio Tajani: Italia e Usa devono cooperare nel biotech in quanto eccellenze Milano Finanza

Tajani: Usa insieme a Europa stella polare politica estera Italia

Milano, 4 dic. (askanews) - 'Gli Stati Uniti, insieme all'Europa, sono la stella polare della nostra politica estera. Le relazioni ...

Tajani, in Ue nessun inciucio, ma mai con Afd e Le Pen

(ANSA) – MILANO, 04 DIC – "Salvini è un alleato e può esserlo anche in Europa, ma noi non faremo mai un’alleanza con Afd e con la signora Le Pen. Questo è noto e non ha nulla che vedere con l’Italia e ...