Tacconi | «Da Sommer miracoli enormi Var? Non ha coraggio»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 dicembre 2023)ha parlato die della sua grande prestazione durante Napoli-Inter. Poi ha tirato una stilettata sule gli episodi del match. POST MARADONA ? Stefano, in collegamento su Pressing, ha parlato dei nerazzurri: «Se l’Inter ha vinto 3-0 significa che per la Juventus è molto dura. Il Napoli ha giocato anche bene, ma è stato sfortunato.? Un grande portiere, ho visto qualche partita della Svizzera e ha fatto dei. Il verdetto comunque è che ci sono due squadre che possono ambire allo scudetto e sono Inter e Juventus. Chi ha più valore psicologico vince il campionato. Ilnon hadi entrare in campo e decidere. Sono quattro arbitri dentro il gabbiotto». Inter-News - Ultime notizie e ...