Sveva Sagramola operata a un occhio | come sta la conduttrice di Geo

Leggi su dilei

(Di lunedì 4 dicembre 2023)ha dovuto subire un intervento a une per tale ragione sarà assente da Geo, in onda il pomeriggio su Rai 3, per tutta questa settimana. Ad annunciarlo in tarda mattinata era stata la pagina Facebook del programma con un post che riportava le parole dellama lei stessa, nella puntata del 4 dicembre, ha voluto collegarsi in diretta con il collega e momentaneo sostituto Emanuele Biggi, dando ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.assente da Geo per un intervento all’“Ciao a tutti, questa settimana non sarò in tv perché ho scongiurato un distacco della retina con un piccolo intervento e devo stare a riposo assoluto per qualche giorno. Per fortuna c’è Ema, pronto a sostenermi insieme alla ...