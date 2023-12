Sverre Magnus di Norvegia compie 18 anni | è irriconoscibile!

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (foto Getty) Guardate la foto qui sopra. Quel ragazzino biondo, a sinistra, è, figlio del principe Haakon e della principessa Mette-Marit, futuri re e regina di. Per capirci, la sorella Ingrid Alexandra sarà colei che, un giorno, siederà sul trono succedendo al padre. Ebbene, questo ragazzino finora rimasto abbastanza nell’anonimato – ha anche un fratellastro, Marius, nato da una relazione precedente della madre, più chiacchierato di lui – il 3 dicembre ha compiuto 18. Un compleanno importante, che segna il suo ingresso nell’età adulta e accende i riflettori su uno dei personaggi della royal family norvegese finora rimasti più in disparte, pur essendo lui il figlio e il fratello dei futuri sovrani del Paese.

Il principe Sverre Magnus di Norvegia compie 18 anni

