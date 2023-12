Superlega 2023 24 | tutto facile per Milano | derby vinto 3-0 contro Monza

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Nel posticipo dell’ottavo turno della/24 l’Allianztrova una gran vittoria, imponendosi nelsul campo della Mint Vero Volleycon un secco 3-0. La squadra allenata da Roberto Piazza ha dominato l’inlasciando le briciole agli avversari, che però dal canto loro hanno trovato una giornata davvero storta in cui nulla è funzionato. Nel primo set i padroni di casa faticano ad entrare in partita e sbagliano tantissimo, con ben 12 errori diretti.ringrazia e si avvantaggia subito, dominando il primo parziale senza difficoltà fino al 25-16. Il copione non cambia nel secondo set, con il solo Maar tra gli schiacciatori diche sembra in grado di far male agli ospiti. Dall’altra parte invece l’Allianz trova ...