Superbike 2024 | che campionato sarà? Dani Pedrosa svela il suo pensiero

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023)una stagione nuova e ricca di novità quella che manderà in scena lanel. Sono diversi, infatti, i punti d’interesse che la categoria delle derivate metterà in pista: il mercato piloti, che ha riscritto diversi team, si è certamente sbizzarrito cambiando volto alla futura griglia di partenza. Jonathan Rea è andato in Yamaha, Toprak Razgatlioglu si è accasato in BMW rappresentando un possibile doppio pericolo per il bi-campione del mondo Alvaro Bautista di Ducati. Cosa potrebbe accadere nella prossima annata? Ne ha parlato, tre volte campione nella MotoGP e membro della Hall of Fame della classe regina., le parole di: “Rea avrà la possibilità di vincere, Toprak in BMW ...