Summonte | taglio del nastro all’atmosfera di Natale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– Ieri sera, 3 dicembre,ha inaugurato il cartellone natalizio “Le stelle e i falò – la magica atmosfera del” organizzato in collaborazione con la Pro Loco Submontis e con le associazioni del territorio. Una serata incantata che ha coinvolto la comunità locale in una celebrazione di festa, gioia e tradizione. Il cuore della serata è stato l’emozionante momento dell’accensione dei falò di San Nicola, che ha segnato l’inizio delle festività natalizie nel paese. I falò, luminosi e caldi, hanno creato un’atmosfera magica, avvolgendo la piazza principale in un bagliore festoso. La serata è stata arricchita dalla presenza del DJ Luca Aurigemma, che ha curato una selezione musicale adatta all’occasione, regalando ai presenti un sottofondo sonoro perfetto per l’atmosfera natalizia. Degustazioni gastronomiche hanno ...