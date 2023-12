Sul web messaggi pro Hamas e Hitler e contro le donne | arrestati due ragazzi

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dalle loro case di Brescia usavano il web per sostenere organizzazioni terroristiche, propagandare la jihad e diffondere odio verso ebrei e comunità Lgbt. Con questa accusa un ragazzo di 20 anni e uno di 22 sono statidalla polizia. I due rispondono di diffusione di contenuti jihadisti...

Altre News in Rete:

Il mio libro va in biblioteca: mercoledì 6 si presenta "Si è fatto buio" di Marcantonio Gallo

Due uomini si conoscono. Comincia così una relazione fatta da pixel e promesse. Quando decidono di incontrarsi, nonostante li separi un oceano, qualcosa non va per il verso giusto. Abituati a ...

Omicidio Michelle Causo, le ricerche sul web del 17enne reo confesso: "Come accoltellare in punti vitali" TGCOM

Caro voli per Natale, le ricerche sul web: "Il più costoso è un Bologna-Palermo a 521 euro" PalermoToday

Paratore guida il golf italiano in Sud Africa: secondo posto al DP World Tour

Questo risultato è stato subito salutato con favore ed entusiasmo dal mondo dei social e da tutti gli appassionati. Sul profilo Instagram ufficiale della Federazione Italina Golf, è stato subito ...

Liverani: «Italia e Berlino investano insieme su clima e welfare»

Sul piano economico non ho dubbi sull’attrattività dell ... che poi si è trasformata in una azienda online. L’intelligenza artificiale come può cambiare l’industria assicurativa «L’AI può essere un ...