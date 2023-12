Studente 15enne accoltellato al petto da un compagno fuori da scuola | è in fin di vita

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dramma all’esterno di un Istituto superiore a Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari. Subito dopo il termine delle lezioni, intorno alle 14, un 14enne avrebbe aggredito un ragazzo più grande di un anno con un coltello ferendolo: le sue condizioni sarebbero gravissime. Immediata la razione delle istituzioni con una nota del ministro dell’istruzione Pietro Valditara: “Quanto accaduto oggi all’uscita dell’istituto Sergio Atzeni di Capoterra, con il ferimento di un giovane, desta grande preoccupazione”. >“Sì, te lo devo confessare“. È un Varrese da choc con Beatrice: la confessione arriva al terzo mese di Grande Fratello. E diteci se non è pazzesco “Siamo in contatto costante con la direzione scolastica regionale per accertarci delle condizioni del ragazzo ferito e per appurare la dinamica dell’evento. Questo ennesimo fatto di violenza evidenzia ...