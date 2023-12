Struffoli napoletani | la ricetta di una volta Quella originale

Leggi su donnaup

(Di lunedì 4 dicembre 2023) A Natale un dolce che devi assolutamente servire sulla tua tavola sono gli. Questo dolce tipico napoletano è composto da piccole sfere di pasta fritta ricoperte di miele e di dolci zuccherini. Realizzare questaa Natale è un modo per unire la famiglia a tavola e per immergersi completamente nella bellezza della cucina napoletana. Se vuoi scoprire come prepararli devi solo continuare a leggere qui sotto. Il risultato piacerà a te e a tutta la tua famiglia.: ingredienti e preparazione. Per portare a termine questo tipico piatto napoletano da servire a tavola durante le feste di Natale devi seguire le istruzioni che troverai scritte qui sotto. Il procedimento è molto facile, devi solo seguire le indicazioni disponibili qui sotto. Prima di tutto devi ...