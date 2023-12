Straordinario | una guarigione miracolosa per mano di Padre Pio

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La storia di Antonietta Conenna fatta di fede, malattia, sofferenza e sogni misteriosi, e in particolare l’intervento miracoloso diPio. Antonietta Conenna, vive a Maschito, è sposata ed è molto devota al Santo di Pietrelcina,Pio, il quale per grazia di Dio l’ha miracolata a seguito di una malattia molto incisiva. La forza L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Altre News in Rete:

Una mostra dedicata ai presepi d'autore, nel Fortino Sant'Antonio torna 'SpaccaBari': 'Patrimonio culturale della città'

...a trovarci tante scuole e non vediamo l'ora di accogliere i più piccoli con il loroentusiasmo. SpaccaBari nacque proprio quando, vent'anni fa, un bambino mi invitò a realizzare...

Straordinario, come ogni tuo giorno Vanity Fair Italia

CONTROLLO STRAORDINARIO DEL TERRITORIO AD ACIREALE ... Questure sul web

Straordinario, come ogni tuo giorno

Tutto ciò che riguarda Lexus LBX è fuori dall’ordinario, inclusi i suoi eventi. Dai car wash sensoriali ai parcheggi di sorprendente bellezza, dalle panetterie immersive all’arte contemporanea a cielo ...

Congedo straordinario: tutti gli accorgimenti per sfruttarlo al meglio

Quando si fruisce del congedo straordinario retribuito in base alla Legge 104, si può interrompere per ferie In caso di malattia, che accade Come si fraziona il congedo per farlo rendere al meglio