Strage di Viareggio e la prescrizione | “Mio figlio è sopravvissuto ma vede che nessuno pagherà | è questo il messaggio del Paese ai giovani?”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il 29 giugno 2009, nella notte delladi, Marco Piagentini perdeva la moglie e due figli tra le fiamme.a ustioni sul 90% del corpo insieme alLeonardo, è presidente dell’associazione “Il mondo che vorrei”, che riunisce i sopravvissuti e i parenti delle 32 vittime del deragliamento del treno che trasportava gpl a pochi metri dalle case più vicine alla stazione. “Quattordici anni fa non ci saremmo mai aspettati tempi così abnormi per avere giustizia – ripercorre l’iter giudiziario falcidiato dalle prescrizioni – il processo non si è ancora concluso e la ‘mannaia’ dellaha stralciato i reati di incendio e lesioni colpose gravi e gravissime e gli omicidi colposi”. Il 4 dicembre inizierà la discussione in Cassazione e, nell’auspicio dei legali dei ...

