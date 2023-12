Strage di Viareggio | battaglia in Cassazione sul disastro ferroviario Le difese degli imputati | “È prescritto” E chiedono l’intervento della Consulta

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Era 18 maggio 2010 quando per la prima volta la parola prescrizione comparve accanto alla definizionedi. Non era passato un anno da quel 29 giugno 2009, quando l’esplosione a causa del gpl trasportato da un treno merci, deragliato poco fuori dalla stazione, invase i quartieri vicini allo scalocittàVersilia. Le fiamme bruciarono tutto quello che incontrarono: 32 le vittime, tra cui tre bambini, tantissimi i danni e profonde cicatrici per tutto il territorio. Quel giorno di maggio Loris Rispoli, presidente dell’associazione 140 dei familiari delle vittimetragedia del Moby Prince (per cui sono andati prescritti anche i risarcimenti, ndr), scriveva all’allora procuratore di Livorno, Francesco De Leo una lettera di ringraziamento auspicando che ”i reati cancellati dal ...

Altre News in Rete:

Celebrata Santa Barbara alla 'Casina dei Ricordi'

L'evento si è svolto in un luogo simbolo per la Città di, che non dimentica le 32 vittime dellaFerroviaria ed oggi la mobilitazione per chiedere giustizia e verità, come è stato ...

Strage di Viareggio, battaglia in Cassazione sul disastro ferroviario Il Fatto Quotidiano

Strage ferroviaria di Viareggio, comincia la Cassazione. Presidio dei familiari LA NAZIONE

Strage ferroviaria di Viareggio, comincia la Cassazione. Presidio dei familiari

Appuntamento al Palazzaccio di Roma, poi iniziano i lavori. Dopo il Relatore la parola passa al Procuratore generale, parti civili e difese ...

Strage di Viareggio, al via la Cassazione-bis

Al via in Cassazione il processo bis per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009. Nei giorni scorsi, davanti al palazzo di Giustizia di Firenze, i familiari delle 32 vittime hanno ...