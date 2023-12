Storia diplomatica | Lucio Tarquinio Collatino

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 dicembre 2023)fu uno dei primi due consoli romani nel 509 aC, insieme aGiulio Bruto . I due uomini avevano guidato la rivoluzione che rovescio’ la monarchia .fu costretto a dimettersi dal suo incarico e ad andare in esilio a causa dell’odio che aveva contribuito a generare nel popolo contro l’ex casa regnante. Secondo la tradizione romana,era figlio di Arruns, meglio noto come Egerio , nipote diPrisco, quinto Re di Roma. Per caso, Arruns era nato in povertà, ma quando suo zio sottomise la città latina di Collatia, fu posto al comando della guarnigione romana lì. Da questo paese deriva il cognome Collatinus .sposò Lucrezia , figlia di Spurio ...