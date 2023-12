Stefano De Martino risponde a Belen Rodriguez | velata frecciatina e diplomazia un po’ stucchevole

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dopo le parole diospite a Domenica In,Deha risposto alla ex moglie durante l’intervista da Fabio Fazio nel corso di Che tempo che Fa sul Nove.DeE’ una riflessione la mia, non una risposta. Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.