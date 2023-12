Stefano De Martino replica a Belen | web insorge | “Che parac*lo”

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Nella puntata di questa sera di Che Tempo Che Fa, domenica 3 dicembre 2023, è stato ospiteDee Fabio Fazio non poteva non chiedergli un commento ed unaalle dichiarazioni che alcune ore faRodriguez ha rilasciato da Mara Venier a Domenica In. La showgirl argentina è stata un fiume in piena, ha confessato di essere stata tradita più volte dal giovane conduttore, ma ciò che l'ha ferita di più è stata la sua distanza, il fatto che non abbia compreso il suo malessere e non sia stato in grado di aiutarla durante una fase difficile della sua vita. Da Fabio Fazio, invece,Deha dichiarato di non volerre, limitandosi a dire: "Penso che quando finiscono le relazioni, in generale, ci sono sempre due verità. Ognuno ha la ...