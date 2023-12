Stefano De Martino replica a Belén | Quando finisce una storia ci sono due verità | la mia la tengo privata - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Non è tardata ad arrivare ladiDeRodriguez. Le parole della modella e showgirl argentina hanno fatto scalpore. Ha rivelato che il suo ex marito e padre di suo figlio l'ha tradita con almeno altre 12 ragazze e che per colpa di questo è finita in clinica, arrivando a