Stefano De Martino replica a Belen | “Non dirò la mia verità perché è la madre di mio figlio e perché le voglio ancora molto bene”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Chi si aspettava che l’intervista aDea Che tempo che fa diventasse il palcoscenico per unain grande stile a Belén Rodriguez, la quale poche ore prima, ospite a Domenica In, aveva vuotato il sacco ammettendo di essere stata tradita almeno una decina di volte dall’ex marito, è rimasto deluso. Del resto, non è lo stile di Fabio Fazio quello di sguazzare nel gossip e così il conduttore si è limitato ad una premessa – “visto che non siamo marziani, non possiamo non parlarne” – e a una domanda secca che ha permesso a Dedi dire la sua sull’attacco in grande stile ricevuto su Rai1. Ma lo showman napoletano ha preferito il profilo basso, scegliendo con grande cura le parole (sulle quali aveva evidentemente avuto modo e tempo di riflettere), non aprendo nuovi fronti polemici. “Lasciami dire ...