Stefano De Martino chiude Bar Stella per sempre ma non per gli ascolti

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Cala la saracinesca sul programma diDe: Barper. Ospite a Che Tempo Che Fa, il conduttore ha fatto sapere che il suo varietà volge al termine con gli ultimi due appuntamenti in onda il 5 e il 6 dicembre prossimo in seconda serata su Rai2. Una decisione che ha colto di sorpresa Fabio Fazio: "Come l'ultima?" e l'ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi ha spiegato: "Sì, perché io non sono affezionato alle lunghe serie, sai… Questo è un programma di Arboriana memoria, noi già abbiamo fatto due serie in più rispetto al solito. Sai quelli della notte? Indietro tutta? Ero in un periodo di in cui non lavoravo ancora così tanto in televisione. Mi guardavo intorno e dicevo 'Qual è un programma che mi piacerebbe fare?'… Quel genere lì che lui giustamente ...