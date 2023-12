Stefano De Martino a Che tempo Che fa | “Ecco perché non parlo della fine della relazione con Belen”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) “Lasciami dire una cosa, non è una replica, solo una riflessione. Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria: c’è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi se la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità per due motivi: il bene che c’è stato e che c’è tuttora,io le voglio sinceramente ancora tanto bene; il secondo, più importante, è cheè la madre di mio figlio. Questa è la cosa fondamentale”. CosìDea Cheche fa (Nove), rispondendo a una domanda di Fabio Fazio sullaconRodriguez. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.