“Squalifica per Perla” Scoppia il caso al Grande Fratello | lei nei guai | “Troppo grave”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Non sarà affatto una settimana facile per la poveraVatiero che, dalle stelle, degli ultimi giorni in cui si stava riavvicinando a Mirko Brunetti, nel giro di una puntata, si è trovata alle stalle. Prima in studio, per il round con Greta Rossetti, poi il suo ingresso al2023 ed è pure al televoto eliminatorio. Non solo a quanto sembra perché nelle ultime ore il web le si è scagliato contro per una frase. Polemica. Lo stress infatti poco fa ha pervaso la salernitana che si è sentita comprensibilmente sopraffatta da così tante stravolgenti novità. Tutti i suoi coinquilini durante l’ultima puntata del2023 si sono mostrati insofferenti e anche un po’ indignati nei confronti delle crudeli scelte di Alfonso Signorini e degli autori. Lo stesso Mirko Brunetti è ...