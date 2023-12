Spotify taglia del 17% i suoi dipendenti | pari a circa 1 600 posti

Leggi su italiasera

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il gigante dello streaming musicaletaglierà quasi un quinto deidi lavoro dell’azienda con una mossa che interesserà1.600. I capi dell’azienda tecnologica hanno dichiarato in una nota al personale che taglierà il 17% della forza lavoro nel tentativo di essere più efficiente a fronte di un rallentamento della crescita. L’azienda impiega9.300 persone in tutto il mondo. Daniel Ek, amministratore delegato di, ha sottolineato che “considerando il divario tra il nostro obiettivo finanziario e i nostri attuali costi operativi, ho deciso che un’azione sostanziale per ridimensionare i nostri costi era l’opzione migliore per raggiungere i nostri obiettivi. Sebbene sia convinto che questa sia l’azione giusta per la nostra azienda, ...