Spike Dudley è tornato sul ring dopo quasi dieci anni!

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La girandola dei grandi e piccoli ritorni non si ferma neanche a dicembre.aver assistito nelle ultime settimane a quelli di R-Truth, Randy Orton e soprattutto CM Punk in quest’ordine, adesso è il turno di. Il celebre fratello più piccolo della famiglia allargata deiBoyz, èal wrestling la scorsa notte in occasione di un evento della LIVE Pro Wrestling, come postato su X da Leon St. Giovanni, suo avversario durante la serata. Potete vedere un estratto del match nella clip qui sotto. Mancava sulda 8 anni I wrestledtonight. Life is crazy.Don't worry about the footage. Trust me, I beat him senseless afterwards.@LIVEpwevents pic.twitter.com/CSqTuQaETc— LSG (@LeonStGiovanni) December 4, ...