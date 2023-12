Speed skating | c’è un’Italia vincente che viene ignorata I successi del pattinaggio velocità avvolti da una cappa di indifferenza

(Di lunedì 4 dicembre 2023) C’èche vince e sta migliorando tutti i propri record, seppur nell’generalizzata del grande pubblico. Proprio per questo è doveroso accendere un riflettore sulsu pista lunga, o, che dir si voglia. Sabato 2 dicembre, a Stavanger (Norvegia), è arrivata una perentoria affermazione di Davide Ghiotto sui 10.000 metri. Il trentenne vicentino, campione del mondo in carica della distanza, è stato accompagnato sul podio dal compagno di squadra Michele Malfatti, attestatosi al terzo posto e mai propostosi nelle prime tre posizioni in una gara del massimo circuito. L’accaduto merita di essere sottolineato poiché, nella storia della Coppa del Mondo di, l’Italia non aveva mai ottenuto un ...

Altre News in Rete:

Fondazione Fiera Milano: vara piano di investimenti triennale da 228 mln

In particolare, tra gli investimenti in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026, si segnalano 15 milioni di euro per la realizzazione della pista die del campo di hockey ...

Speed skating, c'è un'Italia che vince e viene ignorata. Il pattinaggio velocità azzurro avvolto da una cappa di indifferenza OA Sport

Speedskating: la marcia trionfale di Davide Ghiotto nei 10.000 metri di Stavanger NEVEITALIA.IT

Jake Paul reacts to GF Jutta Leerdam's Instagram post with emojis as she clinches her sixth World Cup gold medal

The Problem Child' aka Jake Paul and his girlfriend Jutta Leerdam have been officially dating since April this year. They had met on Instagram a few months prior. Recently, the YouTuber-turned-boxer ...

Speed skating, calendario Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki 2023

Prosegue nel fine settimana la stagione 2023-2024 dello speed skating, che prevede la quarta tappa di Coppa del Mondo a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, che si aprirà venerdì 8 e si chiuderà domenica ...