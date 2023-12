Sparò ai ladri | farà 17 anni di carcere È giusta la condanna al gioielliere?

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 4 dicembre 2023) IlMario Roggero è statoto a 17di prigione per l’omicidio volontario di due rapinatori, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, che avevano tentato di saccheggiare la sua gioielleria a Grinzane Cavour il 28 aprile 2021. La pena, decisa dal tribunale di Asti, supera anche la richiesta iniziale del pm Davide Greco, che aveva proposto 14diper Roggero. La sentenza contro Roggero In seguito alla sentenza, ilha espresso tutta la sua frustrazione: “È una follia, viva la delinquenza, viva la criminalità. Bel segnale per l’Italia”, ha detto. Questaha anche suscitato il sostegno di Matteo Salvini, che ha dichiarato: “Piena solidarietà a un uomo di 68che, dopo una vita di impegno e di sacrifici, ...