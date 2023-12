(Di lunedì 4 dicembre 2023) Luciano, attuale ct dell'Italia, è stato premiato durante il Gran Galà del Calcio AIC per lo scudetto vinto alla guida del. L'allenatore, a margine dell'evento, èto su-...

Altre News in Rete:

Spalletti torna su Napoli - Inter: 'Il risultato non è reale'

Luciano, attuale ct dell'Italia, è stato premiato durante il Gran Galà del Calcio AIC per lo scudetto vinto alla guida del Napoli . L'allenatore, a margine dell'evento, è tornato su Napoli - Inter, ...

Spalletti torna su Napoli-Inter: "Il risultato non è reale" Corriere dello Sport

EURO 2024, SPALLETTI TORNA SUI SORTEGGI: "SE SI GUARDA IL GIRONE, POTEVA ANDARE MEGLIO..." - Sportmediaset Sport Mediaset

Spalletti torna su Napoli-Inter: "Il risultato non è reale"

Luciano Spalletti, attuale ct dell'Italia, è stato premiato durante il Gran Galà del Calcio AIC per lo scudetto vinto alla guida del Napoli. L'allenatore, a margine dell'evento, è tornato su Napoli-In ...

Spalletti: "Premiato grazie al Napoli. Ieri risultato non reale. Mazzarri Sa come fare, ma ha bisogno di tempo"

Cliccando sul link ‘Rifiuta e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici.