Sottodiciotto Film Festival di Torino dal 14 al 18 dicembre

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Sarà presentato, come evento speciale, adi(14 – 18) nella sezione dedicata all’Animazione, il lungometraggio ARF scritto da Anna Russo, diretto da Anna Russo e Simona Cornacchia.: di cosa parla “ARF”? Con la musica di Tony Canto prodotta da Cam Sugar, ilè un dramedy che ci trasporta nel bel mezzo di una guerra ispirata alla Seconda guerra mondiale dove un Mowgli del XX secolo, salvato e allevato da una cagnolina, trova il coraggio per sfidare nientedimeno che il Dittatore in persona. I temi La particolarità del progetto, girato in 2D, sta nell’idea di parlare di temi come il razzismo, i campi di concentramento, la separazione, la diversità, ma ...