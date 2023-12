Sostenibilità | Sace punta a diventare una ‘Esg Excellence Company’

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il gruppo assicurativo italianoha annunciato la sua strategia ESG in occasione di Cop 28, il vertice mondiale sull'azione per il clima che quest’anno si svolge a Dubai l’1 e il 2 dicembre. Una strategia che arriva a un anno dal lancio di ‘Insieme2025’ il nuovo Piano Industriale che rivoluziona il business model del gruppo per massimizzare l’impatto sui Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite (Sdgs). "https://nuovasocieta.it/wp-content/uploads/2023/12/20231201servizio.mp4"— [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Nuova Società.