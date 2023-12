Sondaggio Swg | nuovo calo per il partito di Meloni | perso mezzo punto in una settimana Continua a crescere Forza Italia – I dati

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Quartoconsecutivo per ildi Giorgia: Fratelli d’perde ancorapercentuale, attestandosi al 28,1% dei consensi. Flessione più leggera per ildemocratico, secondapolitica che, segnando un -0,1% rispetto alla rilevazione di sette giorni fa – 27 novembre -, scende al 19,3%. Terzo, in crescita, il Movimento 5 stelle: oggi – 4 dicembre -, è al 16,7%, con un incremento del +0,3%. Flette la Lega, che con un -0,2% ottiene il 9,2% delle intenzioni di voto. Confermato l’ottimo stato di salute. Ildi Antonio Tajani guadagna, come nelle scorse settimane, decimi di punti percentuali che lo avvicinano a Matteo ...