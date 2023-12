Snowboard | Coppa del Mondo Carezza 2023 | gli azzurri convocati per l’esordio stagionale

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Giovedì 14 dicembre a, in provincia di Bolzano, ci saràindeldella squadra di. Glisi stanno preparando proprio sulla pista Prà di Tori che ospiterà la competizione. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato: Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Maurizio Bormolini, Marc Hofer, Jasmin Coratti, Elisa Caffont, Nadya Ocnher e Lucia Dalmasso. SportFace.

