(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tra martedì e mercoledì si giocano i primi due ottavi di finale: a 1,77 il successo dei biancocelesti, a 1,45 quello dei viola. Antepost: in cima ci sono Inter, Juventus e Napoli a 4,50 Milano, 4 dicembre 2023 – Gli ottavi di finale disegnano l’esordio delle teste di serie. Tra martedì e

Altre News in Rete:

Pronostico Servette - Roma, goleada giallorossa Ecco le quote

... 3.30 per Betway, 3.40 pere 3.50 per Sisal. STATISTICHE E PRECEDENTI Servette e Roma si ...volta che accade dalla stagione 1984 quando si impose in entrambe le sfide del primo turno di...

SNAI – Coppa Italia: debuttano le prime big il Bollettino

Lazio-Genoa quote e pronostico del match di Coppa Italia La Gazzetta dello Sport

Coppa Italia, debuttano le prime big: Lazio e Fiorentina favorite contro Genoa e Parma nelle quote SNAI

Gli ottavi di finale di Coppa Italia segnano l’esordio delle teste di serie ... con la squadra di Sarri favorita sulla lavagna Snai a 1,77: se il pareggio al termine dei 90’ regolamentari paga 3,45, ...

SNAI – Coppa Italia: debuttano le prime big

Tra martedì e mercoledì si giocano i primi due ottavi di finale: a 1,77 il successo dei biancocelesti, a 1,45 quello dei viola. Antepost: in cima ci sono Inter, Juventus e Napoli a 4,50 ...