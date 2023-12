Smart working 2024 | proroga solo per genitori under 14 e fragili

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ancora novità per lavoratoridi figli14 in tema di lavoro agile: arriverà ladellofino a marzo. Il rinnovo del lavoro agile saràper il settore privato, quindi la Pa resta fuori dai giochi eper altri 3 mesi. Con l’ok della commissione a due emendamenti al Decreto Anticipi, presentati da Pd e M5s, la modalità di lavoro agile, che sarebbe terminato il 31 dicembre, viene estesa fino al 31 marzo. Inizialmente esclusi da questa, ora anche i dipendentipotranno usufruirne. Merito di un nuovo emendamento approvato in extremis. Nulla da far invece per ...