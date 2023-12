Altre News in Rete:

Dentro il mondo di Jannik Sinner: da Darren Cahill e Simone ... Eurosport IT

Il coach di Sinner, Simone Vagnozzi: «Jannik crescerà. Numero 1 al ... Il T Quotidiano

Simone Vagnozzi svela un'interessante curiosità su Jannik Sinner: le sue parole

Un rilancio importante con la collaborazione partita a febbraio 2022 insieme al talento di San Candido, il cui duro e lungo lavoro comincia a far vedere i suoi frutti. Coach Simone Vagnozzi è tornato ...

Sinner, relax si fa per dire: il lavoro chiama già

Sinner, non c'è tempo da perdere quando si sogna di diventare i numeri 1 al mondo: l'agenda del campione è già fitta come non mai.