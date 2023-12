Sicilia | Vaccini antinfluenzali | partita la campagna nelle farmacie

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Palermo, 4 dic. (Adnkronos) - E'anchedi Palermo e provincia ladi vaccinazione contro l'influenza. Ad oggi hanno aderito 83, ma l'elenco potrebbe allungarsi: quello aggiornato è consultabile su www.utifarma.it. Possono accedere gratuitamente alla vaccinazione in farmacia, quindi a carico del Servizio sanitario nazionale, i soggetti di età superiore ai 18 anni cosiddetti “eleggibili” o “aventi diritto”, cioè riconosciuti tali dall'apposito decreto dell'Assessore regionale alla Salute e dalla successiva circolare del Dipartimento di prevenzione (donne in gravidanza o post partum, soggetti fino ai 65 anni di età a rischio di complicanze da influenza, over 65, medici, forze di polizia, vigili del fuoco, altre categorie socialmente utili, lavoratori particolarmente ...