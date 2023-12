Si cerca Roberta Cortesi | 36enne bergamasca scomparsa in Spagna

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La polizia spagnola sta indagando sulla sparizione di, 36 anni, di Osio Sotto (Bergamo). La donna viveva a Malaga, in, per lavoro. A denunciare ladiè stata la madre. L’ultimo messaggio diinviato alla madre su Whatsapp, infatti, risale a sabato 25 novembre, poco prima che si recasse al lavoro in un ristorante di Malaga. Dalle 12.20 di quel giorno, tuttavia, il suo telefono risulta irraggiungibile e la madre ha subito sporto denuncia ai carabinieri di Osio Sotto, come riporta L’Eco di Bergamo. I carabinieri bergamaschi hanno subito inoltrato una segnalazione di rintraccio internazionale, con avviso e foto inviati ad ambasciata, consolato e Farnesina. La polizia spagnola sta indagando sul caso. ...