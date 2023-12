ShowReal | pubblicità più inclusiva per raccontare la disabilità

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Falcomer (Valore D): riconoscere a disabili ruolo sociale attivo Milano, 2 dic. (askanews) – Il 24 per cento dell’Unione europea, circa una persona su quattro, convive con una. Cento milioni di donne e uomini spesso invisibili non solo nel racconto dei media ma anche nelle, nonostante la grande fetta di mercato che rappresentano. Nasce per sensibilizzare le aziende e il mondo della comunicazione ad adottare una rappresentazione autentica delle persone conil progetto, una campagna sociale digital, ideata e promossa da Valore D, Fondazione Diversity, OBE e YAM112003, con la partecipazione di tre creator con, Arianna Talamona, Ludovica Billi e Marco Andriano.L’obiettivo è di mettere fine a narrazioni spesso stereotipate, eroiche o ...