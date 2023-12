Sheffield United vs Liverpool – probabili formazioni

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tra le voci di Paul Heckingbottom che rischia il licenziamento, lotorna ad affrontare i fedeli scontenti di Bramall Lane quando ospita ilnello scontro di mercoledì 6 dicembre in Premier League. Mentre le Blades sono state umiliate per 5-0 dal Burnley nel fine settimana, ilha prolungato il suo perfetto record casalingo con un’ipnotica vittoria per 4-3 sul Fulham ad Anfield. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadrePrima della visita di sabato allo, ...

Altre News in Rete:

Calcio: Premier. Sheffield United, Heckingbottom verso l'esonero

... l'avventura di Paul Heckingbottom sulla panchina dellosi è chiusa sabato scorso dopo la sconfitta per 5 - 0 in casa del Burnley. L'esonero non è ancora ufficiale, ma la BBC ...

Calcio: Premier. Sheffield United, Heckingbottom verso l'esonero sport.tiscali.it

Live Burnley - Sheffield United - Premier League: Punteggi ... Eurosport IT

Calcio: Premier. Sheffield United, Heckingbottom verso l'esonero

Dopo la sconfitta per 5-0 in casa del Burnley si va verso il divorzio con il tecnico SHEFFIELD (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - La stampa inglese non ...

Lo sheffield united esonera Paul Heckingbottom

Paul Heckingbottom è il primo allenatore a lasciare una panchina di Premier League nella stagione in corso. Lo Sheffield United ha deciso di esonerare il tecnico inglese e, come riportato dal ...