Serie C 2023 2024 | Picerno e Crotone corsari Pareggiano Avellino e Catania

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tante emozioni e verdetti nella serata di, che alle 20:45 ha visto andare in scena ben sei partite. Per quanto riguarda il girone A, un gol di Rocco poco dopo la mezz’ora consente alla Legnago Salus di imporsi 1-0 in casa della Pro Sesto avvicinando così la lotta per la zona playoff. Decisamente deficitaria invece la situazione per i padroni di casa, fermi al quartultimo posto in classifica. Nel girone B invece Vis Pesaro e Rimini si dividono la posta in palio con un 1-1 che permette a entrambe le compagini di muovere la propria classifica che rimane comunque tutt’altro che priva di preoccupazioni. Nina porta avanti la Vis dopo pochi secondi dal via, ma al 78? Morra pareggia i conti.: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Più ricco il programma del ...