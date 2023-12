Serie A | l’ultima che costa una cartella a Mourinho | ‘dimentica’ l’italiano | chiede un traduttore e dice “non è lucido | come la stabilità emotiva”

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 4 dicembre 2023) 2023-12-04 09:49:58 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Eportoghese Joséallenatore di Romaha parlato nella sua lingua madre dopo la vittoria contro il Sassuolo (1-2) a causa delle polemiche generate dalle sue parole prima del duello, in cui aveva assicurato che l’arbitro non aveva “sufficiente” per una partita di questo livello. Sabato è iniziata la partita tra Sassuolo e RomaIn sala stampa ha dichiarato di non sentirsi tranquillo per le elezioni degli arbitri di campo e del VAR e per le sue parole sulDomenico Berardiche ha accusato di gioco scorretto. Le sue parole hanno causato il Federazione Italiana (FIGC) gli ha aperto un dossier e il tecnico di Setubal ora risponde in portoghese, sentendosi frainteso dal suo italiano ...