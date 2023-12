Senza olfatto dopo il Covid | l’iniezione per stimolare il sistema nervoso | “Risultati positivi per quasi il 100% dei partecipanti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ripristinare la piena funzionalità dell’in pazienti affetti da alcune gravi conseguenze del Long. Questo il risultato cui sono giunti i ricercatori autori di un nuovo studio presentato all’incontro annuale della Radiological Society of North America. Grazie a una procedura non invasiva, gli studiosi hanno affrontato con successo le condizioni di parosmia (una alterazione dell’caratterizzata dall’insorgenza di false percezioni odorose in cui un odore è percepito in maniera errata o scambiato per un altro) e di fantosmia (un’altra alterazione per la quale si percepiscono odori che non esistono), in persone affette dalla sindrome del Long-. La parosmia in particolare è un sintomo ben noto della malattia. Recenti ricerche ne hanno rilevato nei pazienti affetti un’incidenza addirittura del 60%. ...