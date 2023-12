Selvaggia Lucarelli | il racconto shock delle molestie | “L’anziano signore della tv metteva le ragazze tutte in fila”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) A distanza di diverse settimane dal brutale omicidio di Giulia Cecchettin, il tema del cosiddetto “patriarcato” scalda ancora i cuori e la penna di molti giornalisti. È anche il caso di. Il suo ultimo articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano sta infatti facendo molto discutere a causa di alcune inedite rivelazioni che lasi è decisa a fare dopo molti anni. La giornalista punta il dito contro lesubite da un non meglio identificato “direttore di rete” e cita inoltre un “anzianotv che in questi giorni è al centrocronache”, senza però specificare se si tratti del regista Michele Guardì.Leggi anche: Sharon Stone: “Molestata da un ex capoSony Pictures”...

Altre News in Rete:

Cristian e Chanel Totti, la reazione alla separazione dei genitori: la confessione di mamma Ilary

Si parla molto di lei per il docufilm di Netflix in chi ha detto la sua verità in merito alla fine del matrimonio con Totti e per cui è stata attaccata da alcuni, comeche l'ha ...

Ballando con le stelle, Antonio Caprarica spiazza Selvaggia Lucarelli: «Ho qualche problema» ilmessaggero.it

Leon Pappalardo: la foto inedita del figlio di Selvaggia Lucarelli pubblicata dalla mamma Abruzzo Cityrumors

Spettacolo Selvaggia Lucarelli sul docufilm di Ilary Blasi: «È un prodotto modesto»

Ci va giù pesante l’opinionista 49enne nel commentare «Unica», il documentario in onda su Netflix che racconta il tracollo del matrimonio tra Totti e la Blasi.

Mantovan eliminata e Antonio Caprarica si ritira: cosa è successo a Ballando con le stelle:

Il presagio di Selvaggia Lucarelli Antonio Caprarica e Maria Ermachkova si sono esibiti a metà puntata con il ballo preparato durante la settimana. Nel Cha Cha portato in pista, però, il giornalista ...