Se la Cop28 fallisce per l' ideologia ambientalista sull' uso dei fossili

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il vertice sul climadi Dubai, che si chiuderà il 12 dicembre, è un successo in termini di partecipazione per il quantitativo di capi di stato e di governo coinvolti e per le 70mila persone che sono accorse a vario titolo negli Emirati. Il problema è che i fallimenti arrivano quando questi leader iniziano a parlarsi. Gli obiettivi sul cambiamento climatico che i governi avevano stabilito a Parigi nel 2015 sono disattesi. E non di poco. Lain questo senso dovrebbe prendere decisioni drastiche, visto che mantenere la temperatura del pianeta entro 1,5° a fine secolo rispetto al periodo preindustriale (1750-1850) è praticamente impossibile. Secondo il Segretario generale dell'Onu, António Guterres, «le tendenze attuali stanno portando il nostro pianeta verso un vicolo cieco con un aumento della temperatura di 3°C». Le emissioni dovrebbero ...