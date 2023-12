Scoperta nel trattamento del Medulloblastoma | vulnerabilità molecolari alla chemioterapia

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La resistenzarappresenta una sfida cruciale neldei pazienti oncologici, e i ricercatori dell'Università di Padova, in collaborazione con l'Istituto di Ricerca Pediatrica - Città della Speranza, stanno facendo progressi significativi nella comprensione di questo fenomeno, specialmente nel contesto del, un tumore cerebrale pediatrico notoriamente difficile da trattare.L'articolo intitolato "Molecular and functional profiling of chemotolerant cells unveils nucleoside metabolism-dependent vulnerabilities in," pubblicato sulla rivista Acta Neuropathologica Communications, rivela i risultati di uno studio coordinato dal Prof. Giampietro Viola e dal Dott. Luca Persano. Il team ha eseguito esperimenti esponendo cellule di ...