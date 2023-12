Scontri tra tifosi | domenica di fuoco | prima a Lecce e poi a Casarano Arrestati in 3 | denunce e Daspo

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Pubblicato il 4 Dicembre, 2023 Dopo gli episodi delle settimane e dei mesi scorsi, ancora episodi di violenza etra. In occasione dell’incontro di calcio-Bologna tenutosi ieri, una quarantina didella squadra ospite ritenuti della categoria “a rischio” giungevano intorno alle ore 10.10 presso la locale stazione ferroviaria. Per la circostanza, veniva predisposto un servizio di vigilanza e scorta ad un pullman cittadino della S.G.M messo a disposizione per il loro accompagnamento allo stadio, ma, giunti in prossimità dello stesso, si palesavano un gruppo di circa 50/70ultras delche, travisati, hanno lanciato pietre, fumogeni ed oggetti contundenti all’indirizzo del convoglio ed in particolare del pullman con a bordo i...

