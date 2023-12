Sciopero dei medici | rischio per 1 | 5 milioni di prestazioni

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Protesta il settore sanitario italiano. Con lodi 24 ore indetto per il 5 dicembre da, dirigenti sanitari e infermieri, lesanitarie potrebbero subire un duro colpo, rischiando di compromettere 1,5di interventi. Servizi come gli esami di laboratorio, interventi chirurgici, visite specialistiche e test radiografici potrebbero essere influenzati, con circa 30 mila operazioni programmate che rischiano il rinvio e 180 mila visite specialistiche in bilico. Tuttavia, saranno mantenuti i servizi d'urgenza.Lo, proclamato da Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, coinvolgerà la metà dei sindacalizzati del settore e prende avvio alle 00.00 del 5 dicembre. Una vasta gamma di personale sanitario, inclusi, dirigenti, tecnici e amministrativi, è chiamata a ...