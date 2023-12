Sci fondo | Cdm Pellegrino torna in gruppo per tappa di Oestersund

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il campione azzurro in Svezia dopo una pausa di una settimana ROMA - Dopo una pausa di una settimana, Federicosi riaggrega alimpegnato nella terzadi Coppa del Mondo in Scandinavia. Stavolta il calendario propone l'appuntamento di, in Svezia, dove si disputeranno